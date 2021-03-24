Yüz yüz eğitim ile ilgili yeni karar! Yetki artık İl Milli Eğitim Müdürlüğünde

Turuncu renkten Kırmızı (Çok yüksek risk) renkli iller arasına giren Çorum’de koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde yeni bir karar verildi.

Karara göre, yüz yüze eğitim öğretime başlayan ancak vaka sayılarında hızlı artış olduğu gözlenen okullarda salgının yayılımının azaltılması, öğrenci, öğretmen ve buna bağlı olarak halk sağlığının korunması amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi konusunda yetki artık İl Milli Eğitim Müdürlüğünde.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi okullar ile ilgili gerekli kararları almak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yetki verdi.