Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın 4 yılda bir yaptığı, TIMSS 2019 sonuçlarına ilişkin konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu verilere göre TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"LGS sınavında soru tarzını değiştirmiş olmamız, öğretmen eğitimine de değiştiriyoruz. Okuduğunu anlamak çok önemli hale geliyor. Genele ilişkin olarak okuduğunu anlamak, Türkçe'de dört dil becerisinin altyapısını kuruyoruz. Bu İngilizce'yi de matematiği de etkileyecek. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dayanışmasıyla çok daha yukarılara çıkabilir. Müfredatta, EBA'da her türlü değişikliği yukarılara çıkarıyoruz.

"EĞİTİMLERE İLİŞKİN HER TÜRLÜ KARARIMIZ BİLİMSEL YÖNTEMLERLE ALINIYOR"

TİMSS sınavı nedir, bütün bunlarla tek tek çalışmalar yaptık. Öğretmenlerimizin TİMSS farkındalığının yükselmesi için bazı çalışmalar yaptık. Uluslararası çalışmalar ile farkındalığı yükselttik. Bizim LGS'ye yönelik olarak akıl yürütmeyi öne çıkaran, okuduğunu anlamayı öne çıkaran yaklaşımları, salgın döneminde öğretmenlerimize yönelik çalışmalar, adım adım bir iyileştirme sağlıyor. Hangi derste, hangi okulda izleme değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bunlara bir de yapay zeka desteği geldi. Çok sistematik bir çalışma gelmelidir.

Bir defa şunu bütün halkımıza iletmek isterim; bizim eğitimle ilgili her türlü kararımızın bilimsel yöntemlerle alınıyor olması, sistematik bir çalışmanın olması, sistemin rehabilitasyonunu da ortaya çıkarıyor. Bizim öğretmenimiz fedekarca çalışma yapıyor. Okul müdürlerimiz olumlu katkı yapıyor, bütün ülkeye yayıldı bu çalışmalar.

"MİLLETİN ORTAK PAYDASINDA BULUŞACAĞIZ"

Sistematik çalışmalar uluslararası kurallara göre sürecek. Hiç endişeleri olmasın, ulusal düzeydeki sınavlarda da aynı düzeye çıkarıyoruz. Eğitimde eksiklikleri kendimiz söylüyoruz, bunun farkındayız ama her şeye de kötü denilirse yol alamayız. Umudumuzu tüketiriz. Bütün derelerimiz aynı denize akıtacağız. Milletin denizine, milletin ortak paydasında buluşacağız. Çatışma ile aynı yolu almamız mümkün değil.

"ÖĞRENCİLER LGS VE YKS'DE MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU OLACAK"

Uzmanlarımızdan oluşan bir heyetimiz var. Uzmanlardan oluşan, 40 kere düşünüp, kırk kere değerlendirmeler yapıyorlar. Uzun ve orta vadeli programlar yapıyorlar. Öğrenciler LGS ve YKS'de müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yaptığımız değerlendirme, geçtiğimiz Mart ayında MEB'in hiçbir hazırlığı yokken, EBA altyapısı sınırlıyken, uzmanlarla konuştuk, denildi ki, toplum hazırlıksız, geçici bir karar almak zorundaydık. Bu sene için baktığımızda tek dönemden devam edersek eğitimi yarım bırakacak bir şey olur. Farklı yaklaşımlar sergileriz, durumun farkındayız. Son sınıfta üniversite sınavına girecek olan çocuklar hepsi rapor alıp evde kalan gruplar. Kararları tek başımıza almıyoruz. İşlenmeyen hiçbir konu yok ki, sınavda sorulacak olsun. Biz mevcut duruma göre bir karar aldık. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama ileride başka süreçler yaşanır, esnek davranmak zorundayız elbette. Biz de gelecek aylarda ne olacağını biz de bilmiyoruz. Biz soruları belli konulardan da diğer konulardan sorsak, bunu yapabilme kapasitesi var. İşlenmeyen konuları öğrencilerimize sormuyoruz. Bütün bilim insanlarının ortak görüşü şekilde. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için kaynak yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitim kayıplarını azaltmak için ciddi bir duruşa ihtiyaç var.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alacak şekilde düşünüyoruz. 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız. Yarın okul açılsın denilirse biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz. Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız. Okulların açılması benim açımdan o kadar önemli ki, velilerimiz, öğretmenlerimiz çok yoruldu. Uzaktan eğitim kat kat zordur. Farklı görüşlere sahip bilim insanlarıyla görüşmeler yaptıkça o zaman tablo daha çok netleşiyor. Ben tıp alanında uzman değilim. Her kesimin görüşünü almak zorundayız. Yaptığımız şey sadece bu.

Bütün koşullar bütün dünyada farklılaşabiliyor. Örneğin bazı ülkelerde savaş olabiliyor. Her zaman farklı sıkıntılar olabiliyor. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sadece ders çalışarak değil, bir takım el becerileri, farklı zaman geçirmeleri, kitap okumaları daha önemli. Kendini geliştirmek için. Kaynaklar konusunda desteğimiz devam ediyor. EBA destek merkezleri çok daha işlevsel hale gelecek. Çok çok çalışmaktan söz etmiyorum, devamlı çalışarak bu sınavlara hazırlanmalarını tavsiye ederim. Her öğrenci de benzer koşullarda sınava girecek. Daha çok sabrederek, daha disiplinli çalışarak yol alacağını düşünüyorum."