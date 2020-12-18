Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ülkemizde de pozitif vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Özellikle 1 Haziran tarihinde yeni normale geçilmesi ve akabinde okullarda yüz yüze eğitime başlanmasıyla, hastalıkta bulaş riski arttı ve süper taşıyıcı birçok çocuk, okullarda kaptığı virüsü evlerine taşıdı. Bu kapsamda yeniden online eğitime geçilmesi üzerine veliler ve öğrenciler Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitimin süreceği açıklandı.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatiline bir haftalık ara tatil de eklendi. Öğrenciler bir hafta daha yarı yıl tatili yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitimle ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendiği ve böylece yarı yıl tatilinin 3 hafta süreceği belirtildi.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek."

KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak." denildi.

OKULLARDA SINAVLAR YAPILACAK MI?

MEB ayrıca bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacağını, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceğini bildirdi.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 22 Ocak'a kadar uzatıldı.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

SINAVLAR OKUL ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir” denildi.

"ORTAOĞRETİM ÖĞRENCİLERİ, BULUNDUKLARI İLLERDE SINAVA GİREBİLECEK"

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencilerinin kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.”