Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kabinede eğitimle ilgili yeni kararlar alındı. Pandemide ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildiği ifade edildi ve bu kapsamda yüz yüze eğitimin başladığı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve veli Yüz yüze eğitim zorunlu mu 2021? Okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitim için okula gitmeyen sınıfta kalır mı? sorularının yanıtlarını arıyor. Merak edilenleri sizler için derledik...

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU 2021? OKULA GİTMEK ZORUNLU MU 2021?

Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında, 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildiği açıklandı. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yeniden başladı. Ancak yaşanan pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitim zorunlu değil. Okula gitmek öğrencilerin tercihine bırakıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN OKULA GİTMEYEN SINIFTA KALIR MI?

Yapılan açıklamalarda okula gitmenin zorunlu olmadığı ve öğrencilerin tercihlerine bırakıldığı ifade edildi. Okula gitmek zorunlu olmadığı için ders notları başarılı olduğu sürece devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma söz konusu değil.

BAKANLIK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.