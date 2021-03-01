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Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar belirlendi!

Yüz yüze eğitim başlıyor. Milyonlarca öğrenci seyreltişmiş sınıflarda haftada 2 gün ders görecek. Yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gereken kurallar şekillendi. Okullarda uyulması gereken kurallar içerisinde kişisel tedbirlerden öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken maddelere, öğretmenlerin taviz vermemesi gereken konular gibi birçok önlem yer alıyor.

Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar belirlendi!

1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim 2 Mart tarihine ertelendi. Sıkı tedbirler eşliğinde açılan okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin uyması gereken kurallar belli oldu. 

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Fatma Eti Aslan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerilerinden referanslar vererek alınması gereken tedbirleri açıkladı. 

MALZEME PAYLAŞIMI YAPMA

 Öğrencilerin birbirleriyle silgi, kalem, uç gibi eşyalarını paylaşmaması gerekiyor. 

YEMEK ARALARINDA MESAFE VE KONUŞMA...

 Yemekhanelerde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve gerekmedikçe konuşmamalı.  

HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİ...

Hasta olduğunu hisseden öğrenci öğretmeniyle konuşmalı ve bilgi vermeli. 

Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar belirlendi!

TENEFFÜSLERDE DİKKAT!

 Ders aralarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli, mesafeli oyunlar tercih edilmeli.

SALGIN TEDBİRLERİNİ ANLATIN

 Hastalığı önlememek için öğrendiklerinizi arkadaşlarınız, aileniz ve özellikle küçük yaştaki çocuklarla paylaşmalısınız.

ÇOCUKLARA MUTLAKA ÖĞRETİLMELİ DİRSEK KAPATARAK ÖKSÜRME

Veliler çocuklarına dirseği kapatarak öksürmeyi öğretin. 

HASTA OLAN ARKADAŞA DAMGALAMA OLMAMALI

Hasta olan arkadaşlarınızı damgalamayın.

HASTA OLUNCA MUTLAKA EVDE KALIN

Ailenize hastalanınca evde kalmanız gerektiğini söyleyin.

SERVİSTE AYNI KOLTUK

 Serviste her gün oturduğunuz yerde oturun yer değiştirmeyin. 

ELLER EN ÖNEMLİ UZUV

Veliler çocuklarına sık sık ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatmalı. 

Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar belirlendi!

OKULDAN EVE GELİNCE SIRASIYLA BUNLARI YAPIN

Öğrenci okuldan eve geldiğini ellerini yıkamalı maskesini çöpe atmalı ve mümkünse duş almalı. 

EVDEKİ YAŞLILAR...

Evde bulunan yaşlılar ile çocuklar mesafeli durmalı. 

ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREV!

 Öğretmenlerin öğrencileri sık sık tembihleyerek hijyen kurallarına uymalarını sağlamalı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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