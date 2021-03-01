Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar belirlendi!

1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim 2 Mart tarihine ertelendi. Sıkı tedbirler eşliğinde açılan okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin uyması gereken kurallar belli oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Fatma Eti Aslan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerilerinden referanslar vererek alınması gereken tedbirleri açıkladı.

MALZEME PAYLAŞIMI YAPMA

Öğrencilerin birbirleriyle silgi, kalem, uç gibi eşyalarını paylaşmaması gerekiyor.

YEMEK ARALARINDA MESAFE VE KONUŞMA...

Yemekhanelerde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve gerekmedikçe konuşmamalı.

HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİ...

Hasta olduğunu hisseden öğrenci öğretmeniyle konuşmalı ve bilgi vermeli.

TENEFFÜSLERDE DİKKAT!

Ders aralarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli, mesafeli oyunlar tercih edilmeli.

SALGIN TEDBİRLERİNİ ANLATIN

Hastalığı önlememek için öğrendiklerinizi arkadaşlarınız, aileniz ve özellikle küçük yaştaki çocuklarla paylaşmalısınız.

ÇOCUKLARA MUTLAKA ÖĞRETİLMELİ DİRSEK KAPATARAK ÖKSÜRME

Veliler çocuklarına dirseği kapatarak öksürmeyi öğretin.

HASTA OLAN ARKADAŞA DAMGALAMA OLMAMALI

Hasta olan arkadaşlarınızı damgalamayın.

HASTA OLUNCA MUTLAKA EVDE KALIN

Ailenize hastalanınca evde kalmanız gerektiğini söyleyin.

SERVİSTE AYNI KOLTUK

Serviste her gün oturduğunuz yerde oturun yer değiştirmeyin.

ELLER EN ÖNEMLİ UZUV

Veliler çocuklarına sık sık ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatmalı.

OKULDAN EVE GELİNCE SIRASIYLA BUNLARI YAPIN

Öğrenci okuldan eve geldiğini ellerini yıkamalı maskesini çöpe atmalı ve mümkünse duş almalı.

EVDEKİ YAŞLILAR...

Evde bulunan yaşlılar ile çocuklar mesafeli durmalı.

ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREV!

Öğretmenlerin öğrencileri sık sık tembihleyerek hijyen kurallarına uymalarını sağlamalı.