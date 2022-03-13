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  3. Yüzde 10 olan baraj düşürülüyor! Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulacak! Gözler o tarihe çevrildi!

Yüzde 10 olan baraj düşürülüyor! Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulacak! Gözler o tarihe çevrildi!

Seçim barajını yüzde 10'dan 7’ye düşürecek olan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM’ye sunulacak.

Yüzde 10 olan baraj düşürülüyor! Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulacak! Gözler o tarihe çevrildi!

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yarın TBMM’de basın toplantısı düzenleyecek.

Saat 11.00’deki basın toplantısında Cumhur İttifakı’nın üzerinde uzlaştığı, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuoyuna açıklanacak.

Yüzde 10 olan baraj düşürülüyor! Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulacak! Gözler o tarihe çevrildi!

YÜZDE 7'YE DÜŞÜRÜLÜYOR!

Edinilen bilgiye göre, 15 maddelik teklifle yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek. Tek başına seçime giren ve yüzde 3 oy alan siyasi partiler, hazine yardımı alabilecek.

Yüzde 10 olan baraj düşürülüyor! Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulacak! Gözler o tarihe çevrildi!

Barajı geçen partiler ise daha çok hazine yardımı alacak. Teklifle, partilerin seçime girme kurallarında da değişikliğe gidilecek. Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.

Yüzde 10 olan baraj düşürülüyor! Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulacak! Gözler o tarihe çevrildi!​​​​​​​

(DHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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