Yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL olan asgari ücret, Fatih Erbakan'ı şaşırttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 50 artışla 4 bin 253, 40 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı. Söz konusu rakam muhalefeti tatmin etmezken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," İktidar maaş zamları noktasında bugüne kadar ortaya koyduğu icraatı nedeniyle düşük tuttuğumuz tahminimizin üzerinde bir asgari ücret açıklayarak kendisinden beklenmeyecek bir iş yaptı." dedi.

İktidar maaş zamları noktasında bugüne kadar ortaya koyduğu icraatı nedeniyle düşük tuttuğumuz tahminimizin üzerinde bir asgari ücret açıklayarak kendisinden beklenmeyecek bir iş yaptı. — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) December 16, 2021

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.