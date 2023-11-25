Yüzde 58,46 zamlandı! Yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek? Hepsi kalem kalem hesaplandı...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak açıklandı. Karara ait bildiri ise bugün Resmi Gazete aracılığı ile duyuruldu. Böylece sadece MTV değil trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları da 2024 yılı itibarıyla yüzde 58,46 oranında artacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları...

0-1300 MOTOR HACMİ

Matrahı 114 bin liraya kadar1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye 4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'yeMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'yeMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye

1301-1600 MOTOR HACMİ

Matrahı 114.000 liraya kadar 1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye 4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye Matrahı 114.000 - 199.700 lira1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye 4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'yeMatrahı 199.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye 4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye

Haberin Devamı

1601-1800 CC MOTOR HACMİ

Matrahı 285.800’ü aşmayanlar1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye4-6 yaş - 5613 TL'den TL'yeMatrahı 285.800’ü aşanlar1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye

1801-2000 CC MOTOR HACMİ

Matrahı 285.800 lira1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'yeMatrahı 285.800 lira ve üstü1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye

2001 - 2500 CC MOTOR HACMİ

Matrahı 356.900 lira1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'yeMatrahı 356.900 lira ve üstü1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye

4001 CC VE YUKARISI MOTOR HACMİ

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'yeMatrahı 1.357.700 lirayı aşan1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye

7-11 YAŞ

0-1300 cc2023 MTV: 826 Lira2024 MTV: 1308 Lira1301-1600 cc2023 MTV: 1606 Lira2024 MTV: 2544 Lira

16 YAŞ VE YUKARISI

0-1300 cc2023 MTV: 219 Lira2024 MTV: 347 Lira1301-1600 cc2023 MTV: 436 Lira2024 MTV: 690 Lira