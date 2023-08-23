Yüzde 64'lük zam yetmedi! İnternet abonelik ücretlerine ikinci kez zam geldi, fiyatlar tavan yaptı!
Taahhütsüz internetin mucidi Turknet, abonelik fiyat ücretlerine ikinci kez zammı yaptı. Yapılan zamdan mevcut abonelerinde etkilenirken pek çok kişi iki kez yapılan zamma tepki gösterdi. Bazı teknoloji forumlarında kullanıcılar konular açarak, farklı bir internet sağlayıcısı arayışına girdi. Detaylar haberimizde.
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