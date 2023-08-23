Yüzde 64'lük zam yetmedi! İnternet abonelik ücretlerine ikinci kez zam geldi, fiyatlar tavan yaptı!

Taahhütsüz internetin mucidi Turknet, abonelik fiyat ücretlerine ikinci kez zammı yaptı. Yapılan zamdan mevcut abonelerinde etkilenirken pek çok kişi iki kez yapılan zamma tepki gösterdi. Bazı teknoloji forumlarında kullanıcılar konular açarak, farklı bir internet sağlayıcısı arayışına girdi. Detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Yüzde 64'lük zam yetmedi! İnternet abonelik ücretlerine ikinci kez zam geldi, fiyatlar tavan yaptı! 1

İnternet abonelik fiyatlarına bir zam da TurkNet'den geldi. En son 7 ay önce fiyatlarını güncceleyen firma iki kez zam kararı aldı. Fiyatlar yüzde 20 oranında artırdı. Yapılan bu zamma r10.net, shiftdelete gibi teknoloji forumlarda tepki gösteren kullanıcılar, konular açarak hem zamma tepkisini dile getirdi hem de farklı internet sağlayıcısı firma arayışına girdi.

Yüzde 64'lük zam yetmedi! İnternet abonelik ücretlerine ikinci kez zam geldi, fiyatlar tavan yaptı! 2

TURKNET'TE ZAM KERVANINA KATILDI

TürkNet'de seçim sonrası zam kervanına kapıldı. Firma, bugün yapılan zamla son 7 ayda ikinci kez fiyatlarını yükseltmiş oldu. Bugünkü zamla TurkNet'in internet abonelik fiyatı 249,90 TL'den 299,90'TL'ye yükseltildi. Bu, yüzde 20'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

YILIN BAŞINDAKİ YÜZDE 64'LÜK ZAM YETMEDİ!

2023'ün başında TurkNet'in GigaFiber paketinin aboneleri aylık 139,90 TL ödüyordu. TürkTelekom altyapısı üzerinden alınan paketlerde ise fiyat 169,90 TL'ye kadar yükseliyordu.

Öte yandan 20 Ocak 2023 tarihinde getirilen zamla fiyatlar yükseldi. Fiyat artışı ile 139,90 TL'lik GigaFiber paketi yüzde 64'lük gibi bir arıtşla 229,90 TL'ye, 169,90 TL'lik TürkTelekom paketi ise yüzde 47'lik gibi oranla zam yapılarak 249,90 TL'ye çıktı.

Yüzde 64'lük zam yetmedi! İnternet abonelik ücretlerine ikinci kez zam geldi, fiyatlar tavan yaptı! 3

YÜZDE 20 DAHA ZAM GELDİ

Bugün yapılan son zamla TurkNet'in 249,90 TL'lik paketinin ücreti 299,90 TL'ye yükseltildi. Böylece abonelik fiyatlarında yüzde 20 oranında artış yapılmış oldu.

Son Haberler
Boyun ağrısına dikkat! Felce kadar ilerleyebilir
Boyun ağrısına dikkat! Felce kadar ilerleyebilir
Çanakkale orman yangının çıkış nedeni belli oldu, o köyün muhtarı açıkladı! İşte yangının çıkış nedeni!
Çanakkale orman yangının çıkış nedeni belli oldu, o köyün muhtarı açıkladı! İşte yangının çıkış nedeni!
Yüzde 64'lük zam yetmedi! İnternet abonelik ücretlerine ikinci kez zam geldi, fiyatlar tavan yaptı!
Yüzde 64'lük zam yetmedi! İnternet abonelik ücretlerine ikinci kez zam geldi, fiyatlar tavan yaptı!
CHP'li o isimden bomba iddia! Mansur Yavaş'ın üzeri çizildi, partililer ''bizden değil'' demişti
CHP'li o isimden bomba iddia! Mansur Yavaş'ın üzeri çizildi, partililer ''bizden değil'' demişti
BİM'den rekabeti kızıştıracak büyük kampanya! Sadece 23 - 29 Ağustos tarihlerinde geçerli!
BİM'den rekabeti kızıştıracak büyük kampanya! Sadece 23 - 29 Ağustos tarihlerinde geçerli!
Emeklileri umutlandıran yeni gelişme! AK Parti'nin önemli ismi açıkladı, tarih verdi!
Emeklileri umutlandıran yeni gelişme! AK Parti'nin önemli ismi açıkladı, tarih verdi!
Çok Okunanlar
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 23 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar?
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 23 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar?
Sıcaklar ne zaman düşecek? 23 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Sıcaklar ne zaman düşecek? 23 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
BİM'den rekabeti kızıştıracak büyük kampanya! Sadece 23 - 29 Ağustos tarihlerinde geçerli!
BİM'den rekabeti kızıştıracak büyük kampanya! Sadece 23 - 29 Ağustos tarihlerinde geçerli!
Emeklileri umutlandıran yeni gelişme! AK Parti'nin önemli ismi açıkladı, tarih verdi!
Emeklileri umutlandıran yeni gelişme! AK Parti'nin önemli ismi açıkladı, tarih verdi!
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 23 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar?
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 23 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar?
Emeklileri sevindiren yeni gelişme! AK Parti'den Emekli maaş açıklaması: ciddi artış olacak!
Emeklileri sevindiren yeni gelişme! AK Parti'den Emekli maaş açıklaması: ciddi artış olacak!
Yorumlananlar
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti