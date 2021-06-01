Başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar yüzme havuzları ve saunaların durumunun ne olduğunu merak ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar açıklandı. Peki yüzme havuzları, saunalar açıldı mı? Ne zaman açılacak? İşte detaylar...

YÜZME HAVUZLARI, SAUNALAR AÇILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar bir süredir kapalıydı. Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesine göre:

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

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- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, Spor salonları, açık yüzme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.