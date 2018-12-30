Yüzme, suyun gücüne karşı koyularak neredeyse bütün kasları çalıştırarak yapılan bir spor olduğu için diğer spor dallarından daha üstün görülüyor. Elbette yüzme sporunun insan sağlığına faydaları saymakla bitmez.Yüzme herhangi bir fizyolojik ve patolojik durumda da tercih ediliyor. Mesela hamileler için yüzme hem form koruma hem de kasların rahatlaması için öneriliyor. Peki yüzmenin faydaları nelerdir? Vücuda etkisi nedir?

YÜZMENİN FAYDALARI NELERDİR?

- Yüzme; omurganın görevini azaltarak, kas, eklem ve kemiklerin bağımsız hareket etmesine yardımcı olur. Kemik iltihabı olan hastalara ise alternatif tedavi yöntemi olarak tavsiye edilir.

- Spor salonlarında yapılan egzersiz hareketler, vücutta belirli kas gruplarını çalıştırır. Yüzme ise vücudun tüm kaslarının eşit bir şekilde hareket etmesini sağlar.

- Vücudun esnekliğini artırarak uzuvların daha geniş ve rahat açılmalarına destek olur. Bundan dolayı bazı uzmanlar, hamile kadınların daha rahat doğum yapabilmeleri için yüzmeyi tavsiye ederler.

- Kalp hastalarının çoğuna kan basınçlarının artma tehlikesinden dolayı hareketli ve yorucu aktiviteler önerilmiyor. Bu nedenle uzmanlar, kalp hastalarının spor gibi aktiviteler yapmaları yerine, nefes kontrolünün daha dengeli olmasını sağlayan yüzme sporunu önerirler.

- Eğlenceli bir spor şekli olan yüzme, aynı zamanda bütün kasları senkronize şekilde çalıştırdığı için kilo vermeyi sağlayarak, vücudun şekillenmesine de yardımcı olur.

- Vücuttaki enerjinin ve yağın tüm kaslara eşit bir şekilde dağılmasına yardımcı olan yüzme, kolesterol seviyesini de dengeler.

- Bazı psikologlar da; depresyon ve stres gibi hafif dereceli ruhsal rahatsızlıklarda, hastaların zihinlerinin açılması ve daha rahat düşünmeleri için yüzmeyi tavsiye etmektedir.

YÜZMENİN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR?

FİZİKSEL

Yüzme bütün vücudu çalıştıran bir egzersizdir, vücudun her bölgesinin kalori harcamasına sebep olur. Yüzme vuruşları ister serbest stil ister kurbağalama olsun, vücudunuzdaki tüm ana kas gruplarını çalıştırır. Yüzme aynı zamanda boyun, omuz, kol ve bacak esnekliğini sağlar. Ek olarak koordinasyon, esneklik ve enduransı da geliştirir.

MENTAL

Eğer mutsuz bir şekilde havuza girerseniz bile yüzme moralinizi yükseltir. Aynı zamanda fibromiyaljiden şikayetçi olan kadınlarda sinirlilik ve depresyonu azaltmaya yardım ettiği ve hamile kadınlarda mental sağlığı geliştirdiği tespit edilmiştir.

SAĞLIK

Yüzme kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltarak kardiovasküler sağlığı geliştirir. Araştırmalar göstermiştir ki yüzmek daha uzun yaşamanıza yardımcı olur. Güney Caroline Üniversitesinde Dr. Steven Blair tarafından 32 yaşında 40.000 erkek üzerinde yapılan çalışma; yürüyenler ve sedanter yaşayanlar ile kıyaslandığında yüzücülerin ölüm yüzdesinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Yüzme akciğer fonksiyonlarını geliştirir, ilerleyen yaşlarda gelişen kemik ve eklemden kaynaklı hastalıkların riskini azaltır, kolestrol seviyesini düşürür ve kan basıncını azaltır. Eklem problemlerinden şikayet eden kişilerin su içinde yapacağı egzersizler, eklemdeki ağrı ve rahatsızlık hissinden kurtulmalarına yardımcı olur.