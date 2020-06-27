2000 yılı ve sonrası doğan kişiler için kullanılan Z kuşağı kavramı vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Z kuşağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Z kuşağı nedir? Özellikleri nelerdir? Z kuşağı yaş aralığı|Hangi yıllar? sorularının cevaplarını araştırıyor. Bizlerde sizler için Z kuşağı hakkında merak edilen sorunların cevaplarını verdik. Detaylar haberimizde...

Z KUŞAĞI NEDİR?

Kimi kaynaklarda 1996 yılında itibaren gösterilse de Z kuşağı, milenyum çocukları olarak bilinmektedir. 2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler Z kuşağı olarak kabul ediliyor. Teknolojinin altın çağında doğan bu nesil, 'intenet kuşağı' olarak da adlandırılıyor. Son derece iyimser olmalarının yanı sıra pek hırslı değillerdir ancak 21. yüzyılın ilk nesli olan Z kuşağının, teknolojinin ilerlemesi sebebiyle diğer kuşaklara göre daha uzun yaşamaları bekleniyor.

Yazılım hileleri, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tüm bu teknolojik cihazlar Z kuşağını sosyal ve bilimsel açıdan etkiliyor. Bireylerin farklı eğitim sistemlerinden geçerek kendilerini geliştirip donanım sahibi olurlar. Ancak kazanımları kişileri mutlu etmez, aksine gerginleştirir. Sonuç olarak da mutsuz bireyler yetiştirilmiş olur. Sosyal mecralarda kendilerine profil oluşturan bireyler, burada kendilerini bir rol biçip bu rolü oynamaya başlarlar. Rolün gerektirdiği fikirleri üstlenir ve savunurlar fakat, gerçek hayata karıştıklarında, fikir yoğunlukları yok olur ve üretemez hale gelirler.

Bu olumsuz özellikler zaman zaman X kuşağı ve Y kuşaklarıyla çatışmaya da yol açar. X ve Y kuşağı, Z kuşağının olgusallıktan uzak davranışları sebebiyle sıklıkla çatışır. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, gözünüzün önüne aralarında 10 yaş fark olan iki kardeşin yaşadığı çatışmayı veya ailesiyle sürekli bir anlaşmazlık düzleminde bulunan Z kuşağına ait çocuğu getirebilirsiniz.

Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Z kuşağının birden fazla özelliği vardır. Çoğunlukla teknolojiyle araları iyidir, kendilerine olan güvenleri yüksektir. İşte Z kuşağının genel özellikleri:

-Milenyum kuşağının temsilcilerinin hızlı ve analitik düşünme yöntemleri üst düzeydedir, fakat bu özellikler bireysellikten öteye geçmez.

- Ekip çalışmalarına yatkın değillerdir.

-Kendilerine olan güvenleri yüksektir.

-Ailelerinin onlara farklı baktığı gerçeği üzerinde titremeleri özgüvenlerini oldukça yükseltir.

-Bağımsızdırlar, özgürdürler, onlar için mümkün olmayan hiçbir şey yoktur.

-TV reklamlarında sık sık karşımıza çıkan impossible ıs nothing (hiçbir şey imkansız değildir) tarzı sloganlar da direkt Z kuşağına hitap eder.

-Z kuşağı; toplumsallaşmadan çok bireyselleşmeyi önemser.

-Kurallar, zaman harcanan rüyalar onlara göre değildir.

-Çoğunun hayalinde anne ve babalarının, akrabalarının işlerini yapmak değil kendi serüvenlerini çizmek vardır.

-Geçim sağlanan işler onlar için günlük sıkılma serüveninden başka bir şey değildir.

-Çaba harcanan, özveri gerektiren işleri yapmayı sevmezler.

Z KUŞAĞI YAŞ ARALIĞI|HANGİ YILLAR?

Kimi kaynaklarda 1996 yılında itibaren gösterilse de Z kuşağı, milenyum çocukları olarak bilinmektedir. 2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler Z kuşağı olarak kabul ediliyor.