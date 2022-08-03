Z kuşağının hedefi İBB Başkanı olmak oldu! Ekrem İmamoğlu uzun konvoyu ve tatilleri gençleri cezbetti! "Konvoyun olsun, tatil yap, süper meslek!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restorana konvoy eşliğinde yemek yemeye gitmesi sosyal medyanın gündemine otururken, gençlerin "Konvoyun olsun, tatil yap, süper meslek" şeklindeki yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Z kuşağının hedefi İBB Başkanı olmak oldu! Ekrem İmamoğlu uzun konvoyu ve tatilleri gençleri cezbetti! "Konvoyun olsun, tatil yap, süper meslek!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restorana yemek yemeye giderken çekilen görüntüleri sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Daha önce, İstanbul'un kriz anlarında ya balıkçı ya da tatillerde ortaya çıkan İmamoğlu, özellikle Z kuşağını Belediye Başkanlığı mesleğine özendirdi. Sosyal medyada gençler "Konvoyun olsun, tatil yap, süper meslek" şeklinde kinayeli yorumlarda bulundu.

Z kuşağının hedefi İBB Başkanı olmak oldu! Ekrem İmamoğlu uzun konvoyu ve tatilleri gençleri cezbetti! Konvoyun olsun, tatil yap, süper meslek!

10'DAN FAZLA ARAÇ

Restoranda yemek yemeye giden İmamoğlu, aracından iner inmez, peş peşe konvoyu da peşinden geldi. Konvoy bir yana dikkat çeken bir diğer bir görüntü ise İmamoğlu'nun kapısı açılmadan önce, onun önünde oturan kişinin kapısının açılması ve daha sonra onun da inip İBB Başkanı İmamoğlu'nun kapısını açması oldu.

Z kuşağının hedefi İBB Başkanı olmak oldu! Ekrem İmamoğlu uzun konvoyu ve tatilleri gençleri cezbetti! Konvoyun olsun, tatil yap, süper meslek!

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