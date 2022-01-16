Sivas'ta korkunç kaza! Karşı şeride geçen TIR'la otobüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105010164Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!Misyon ne demek, TDK'ya göre Misyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?16 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Fenerbahçe, deplasmanda takıldı!Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları2022 Amasya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910285Kırıkkale'de müstakil evde yangın! Yangın çevrede büyük korku yarattı16 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!

Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!

Elazığ’da dilencilere operasyon düzenlendi. Cami önünde oturan bir dilenci zabıtaya yakalanmamak için "Komşumu bekliyorum" dedi. Ancak dilencinin yalanı, yoldan geçen bir kişinin para vermesiyle ortaya çıktı.

Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerine dilenci operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15 dilenci ele geçirildi.

OPERASYONLARI NEDENİ ŞİKAYETLER

Operasyonlar halk tarafından yapılan birçok şikayet üzerine gerçekleştirildi. Daha çok cami önleri, trafik ışıkları ve insanların kalabalık olduğu bölgelerde bulunan dilenciler teker teker yakalandı.

Dilencilerin bazıları zabıta araçlarını görür görmez kaçtılar. Bazıları ise kovalamacanın ardından yakalandı.

Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!

Şehir merkezinde dilenen dilencilerden birisi zabıta ekiplerini gördüğünde "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek zabıtayı atlatmaya çalıştı.

O esnada yoldan geçen bir kişi dilenciye para vermek istedi ancak dilenci "Ben dilenci değilim" diyerek kabul etmedi. Bu çabası zabıta ekiplerinin dilenciyi yakalamasını engelleyemedi. 

Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!

15 DİLENCİ YAKALANDI

Zabıta ekipleri gerçekleştirilen denetim sonrasında 15 dilenci yakaladılar ve Zabıta Müdürlüğüne götürdüler.

Müdürlükte dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Kabahatler Kanunu gereği de her bir dilenci para cezasına çarptırıldı.

Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!

Zabıta Müdürü Murat Ayaz, bir sene içerisinde dilencilik yapan bin 900 kişinin yakalandığını belirtti. Ayaz, vatandaşları dilencilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Oğuz Büber
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT