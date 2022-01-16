Zabıta'nın yakaladığı dilenciye vatandaşlar para vermeye çalıştı!

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerine dilenci operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15 dilenci ele geçirildi.

OPERASYONLARI NEDENİ ŞİKAYETLER

Operasyonlar halk tarafından yapılan birçok şikayet üzerine gerçekleştirildi. Daha çok cami önleri, trafik ışıkları ve insanların kalabalık olduğu bölgelerde bulunan dilenciler teker teker yakalandı.

Dilencilerin bazıları zabıta araçlarını görür görmez kaçtılar. Bazıları ise kovalamacanın ardından yakalandı.

Şehir merkezinde dilenen dilencilerden birisi zabıta ekiplerini gördüğünde "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek zabıtayı atlatmaya çalıştı.

O esnada yoldan geçen bir kişi dilenciye para vermek istedi ancak dilenci "Ben dilenci değilim" diyerek kabul etmedi. Bu çabası zabıta ekiplerinin dilenciyi yakalamasını engelleyemedi.

15 DİLENCİ YAKALANDI

Zabıta ekipleri gerçekleştirilen denetim sonrasında 15 dilenci yakaladılar ve Zabıta Müdürlüğüne götürdüler.

Müdürlükte dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Kabahatler Kanunu gereği de her bir dilenci para cezasına çarptırıldı.

Zabıta Müdürü Murat Ayaz, bir sene içerisinde dilencilik yapan bin 900 kişinin yakalandığını belirtti. Ayaz, vatandaşları dilencilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.