Zac Mceachran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zac Mceachran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zac Mceachran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zac Mceachran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zac Mceachran 11 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zac Mceachran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 5 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Zac Mceachran'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zac Mceachran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zac Mceachran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Temmuz 2017 yılında Oxford City
Zac Mceachran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zac Mceachran şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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