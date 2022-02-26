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Zaç Yağı ne demek, TDK'ya göre Zaç Yağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zaç Yağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zaç Yağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zaç Yağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zaç Yağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zaç Yağı ne demek, TDK'ya göre Zaç Yağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zaç yağı ne demek? Zaç yağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zaç yağı kelimesi. Peki zaç yağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zaç yağı nedir, zaç yağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZAÇ YAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zaç yağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zaç yağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sülfürik asit

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