Zach Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zach Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zach Dunne 28 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zach Dunne Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Zach Dunne'nin Cork City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zach Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zach Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Eylül 2021 yılında Cork City
Zach Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zach Dunne şuan Cork City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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