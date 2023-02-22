Zacharias Papadimitriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zacharias Papadimitriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zacharias Papadimitriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zacharias Papadimitriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zacharias Papadimitriou 18 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ζαχαρίας Παπαδημητρίου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zacharias Papadimitriou Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına - tarihinde katılmıştır. Zacharias Papadimitriou'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Zacharias Papadimitriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zacharias Papadimitriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zacharias Papadimitriou şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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