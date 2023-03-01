Zack Newton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Newton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zack Newton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zack Newton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.