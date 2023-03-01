Zack Newton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Newton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zack Newton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zack Newton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zack Newton 16 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zack Newton Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 12 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Zack Newton'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zack Newton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zack Newton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Welling Utd.
27 Eylül 2018 yılında Worthing
27 Ekim 2018 yılında Welling Utd.
1 Temmuz 2019 yılında Horsham
12 Kasım 2019 yılında Cheshunt
Zack Newton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zack Newton şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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