Zafer Algöz emeğini istiyor

‘Muhteşem ikili’ dizisinin yapımcısı TMC Film, oyuncularına ve set ekibine ödemeleri aksattığı iddia edilmişti. Dizi oyuncularından olan Zafer Algöz 153 bin TL alacağı olduğu ve ücretin kendisine ödenmediğini ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Zafer Algöz avukatı ile hazır bulundu. Mahkeme, iki buçuk yıldır süren davanın dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“EMEĞİMİN KARŞILIĞINI İSTİYORUM”

Zafer Alagöz duruşma sonunda, “İnsanların hak ettiği emeğin zamanında alınmasını istiyorum. Davamız iki buçuk senedir devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum ilk defa yapımcı ile davalık oluyorum. Emeğimin karşılığını ödenmesi istiyorum” açıklamasında bulunarak adliyeden ayrıldı.