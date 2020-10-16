Oyuncu Zafer Algöz, Jülide Ateş'le 40 programına konuk oldu. Ünlü şovmen Okan Bayülgen ile yıllar önce yollarını neden ayırdıklarını açıklayan Algöz, "Bizim yaratıcılığımızdaki işleri noterde kendi üzerine almış" ifadelerini kullandı.

Jülide Ateş'in sorularına samimi yanıtlar veren ünlü oyuncu Zafer Algöz Jülide Ateş'in "Cem Yılmaz'ı Okan Bayülgen'e tercih mi ettiniz?" sorusunu da içtenlikle cevapladı.

Zafer Algöz, "İkisi çok farklı. Okan Bayülgen bence radyo ve televizyon için ideal biri. Ama Cem Yılmaz çok farklı biri. Benim ölçülerime göre yaklaşık 25 senedir falan Türkiye'nin 1 numarası. Hem komedyen olarak hem de yaptığı sinema filmleri, senaryolarıyla. Dediğiniz gibi Okan Bayülgen ile Zaga ve Televizyon Çocuğu döneminde beraber çalışmıştık, oradaki; 'Ailenin Görüşü', 'Zuzaylılar' Şafak Bakkalbaşıoğlu vardı yönetmenimiz. Oradaki konseptin içerisinde hiç yazılı bir metin yoktu zaten. Bazen yazarlarla çalışmak istedik, baktık kafamız onlara hiç uygun değil. Öyle olunca doğaçlama yapmaya karar verdik" dedi.

"DUDU TEYZE BENİM BULDUĞUM BİR KARAKTERDİ"

Algöz, "Daha sonra Dudu Teyze mesela benim bulduğum bir karakterdi. Cihangir'de oturuken evimin tam karşı katında bir kadın vardı. Oradan aşağıya bakarak çocukların oğlunun arabasına yanaşmasına sinir oluyordu. Kadın dikkatimi çekti ben de bunu Okan'a anlattım sonra biz bunu televizyonda kullanmaya başladık. Bir dönem geçtikten sonra şunu öğrendim ki orada yapmış olduğum, benim de yaratıcılığını üstlendiğim o işleri Okan bize haber vermeden kendisi gidip kendi üstüne almış, noter üzerinde. Ben de o zaman sormuştum Okan'a, 'Madem böyle bir şey yapıyorsun, noterden gidip bu projeleri tasdik ettiriyorsun, bizim neden adımız geçmiyor? Yani en azından bunu evet senin televizyon programında yapıyoruz ama benim neden adım geçmiyor?" diye konuştu.

"DOSTLUĞUN DIŞINDA İŞ FARKLI YERLERE GİTTİ"

"E işte şov dünyasının kuralları böyledir' falan dedi. Ben de 'O zaman kusura bakma ben şov dünyasının kuralları değil, arkadaşlık kurallarına göre hayatımı devam ettiriyorum. Elbette şov dünyasının kuralları olabilir de böyle bir şey yapıyorsan benim haberimin olmasını dilerdim' dedim. Sonra o dönem 'Dudu Teyze'ye bir reklam teklifi geldi. Sanıyorum 4 bölümlük bir bilgisayar reklamı yapmıştık ona. Oradan da kendine ait bir para istedi. Olaylar böyle olunca baktım ki arkadaşlık, dostluğun dışında iş farklı bir yere gidiyor. Ben daha çok işlerimi gönül işleriyle devam ettiren biriyim. Baktım ki tatsızlık olacak çünkü bütün bunlar yaşandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmenin bir anlamı yok"



"O DA YAŞANANLARDAN ÇOK ÜZGÜN"

Zafer Algöz yakın arkadağı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetle ilgili de şı açıklamalarda bulundu;

"Yaşananlar beni çok üzdü. Ben önce şaka sandım. 'Hadi canım olamaz böyle bir şey' dedim. Ozan’ı 25 senedir tanırım, öyle tepkiler verecek bir insan olarak hiçbirimiz görmedik, duymadık. İlk defa duyunca, 'şaka yapıyorlar' dedim. İki tarafın da birbirine sille tokat denecek şekilde, öfkeyle daldığını öğrenince ona çok çok daha fazla üzüldüm. Hangi insan şiddeti meşru görebilir ki? Tamam canım hak etmiştir, öyle bir şey olamaz! İnsanın insana şiddeti kadar kötü bir şey olamaz. İnsan insana şiddet göstermemeli, kadına şiddet göstermemeli, hayvana, çocuğa, doğaya; bu zaten insan olmanın en büyük erdemi. Kendisiyle temasım oldu, o da yaşananlardan çok üzgün. Böyle bir şeyden kim mutlu olur ki?"