Zafer Algöz'ün karısı Lale Algöz kimdir? Kaç yaşında? Başarılı oyuncu Zafer Algöz'ün uzun süredir devam eden mutlu evlilikleri sanat camiasında parmakla gösterilmeye devam ediyor. Peki Zafer Algöz'ün karısı Lale Algöz kimdir? Kaç yaşında?

ZAFER ALGÖZ'ÜN EŞİ LALE ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz ‘Sultanım’ diye hitap ettiği eşi Lale Algöz uzun yıllarıdr mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Lale Algöz'ün Zafer Algöz ile evliliğinden bir de kızı dünyaya gelmiştir.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 yılında Kars'ta doğdu. Aslen Erzurum'ludur. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan “Gençlik Kursları” ile tiyatro eğitimi aldı. 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

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