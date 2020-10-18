Zafer Çoktan kimdir? Nereli? AK Parti Keçiören İlçe kongresinde, Zafer Çoktan yeniden ilçe başkanı seçildi. Zafer Çoktan kimdir? Nereli? AK Parti Keçiören İlçe Başkanı kim oldu?

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR?

31.08.1974 Tarihinde Ankara’da Doğdu. Aslen Ankara KALECİK’ lidir. 1974’ ten beri Keçiören Osmangazi Mahallesinde ikamet etmektedir.

Ufuktepe İlkokulu’ ndan 1985 yılında, Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi’nden 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında mezun olmuştur.

1998 yılında stajını tamamlamış olup halen kendi ofisinde serbest avukatlık yapmaktadır.

Askerliğini 1999/2000 döneminde TRABZON SAHİL GÜVENLİK GRUP KOMUTANLIĞINDA ifa etmiştir.

Refah PARTİSİ Gençlik KOLLARI VE Fazilet PARTİSİ Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

2012-2014 yılları arasında AK parti Keçiören İLÇE Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

2014 mahalli idareler seçimlerinde AK PARTİ Keçiören Belediye Meclis üyeliğine seçilmiştir.

2014 Temmuz ayında AK PARTİ KEÇİÖREN İLÇE BAŞKANLIĞI’ na atanmış olup, 2017 yılı Kasım ayına kadar bu görevine devam etmiştir.

2014-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 4 ayrı seçim ve halk oylamasından ilçe başkanı olarak başarıyla çıkmış ve 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin bastırılmasında Keçiören ilçe başkanı olarak etkin görev yapmıştır.

2017 yılı sonunda ilçe başkanlığı görevini devretmiş olup, Keçiören Belediye meclis üyeliği görevi devam etmektedir.

Halen 15 Temmuz darbe davalarında, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve 15 Temmuz gazileri müşteki vekilliği görevi devam etmektedir.

2000-2002 yılları arasında HU-DER (Hukuki Araştırmalar Derneği ) Genel sekreterliği yapmıştır.

2018 yılı Aralık ayında AK PARTİ KEÇİÖREN İLÇE BAŞKANLIĞI’ na tekrar atanmış olup , görevi hale devam etmektedir.

Yıldırım Beyazıd Üniversitesi VAKFI Mütevelli Heyeti Üyeliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.

Evli; 2 si KIZ, 1’i ERKEK olmak üzere 3 çocuk BABASIDIR.