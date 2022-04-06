Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Çağrımızı yapıyoruz, takdir Mansur Yavaş'ındır

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Siyaset gündemi ve güncel konuları programda değerlendiren Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan," Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" açıklamaya ilişkin olarak konuşan Özdağ, Mansur Yavaş ile görüşmediklerinin belirtti.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN VATANDAŞLARININ İHTİYACI VAR"

Özdağ, " Ben bu kararı divanda bile paylaşmadım. Divandan bu konuda bir yetki istedim. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. 'biz size güveniyoruz sayın genel başkanımız. Yetki sizde' dediler. Bu anlamda ne kendileriyle ne bir başka yerle görüşülüp bir başka kafalarda imaj doyuracak hiçbir girişimimiz Zafer Patisi olarak olmadı. Çünkü biz bu meselesi siyasi bir mesele değil bir milli mesele olarak görüyoruz. Buna Türkiye'nin bütün vatandaşlarının ihtiyacı var." dedi.

"BU ADAYLIĞIN ARKASINDA OLACAĞIZ"

Seçimlere çok fazla zaman kalmadığını belirten Özdağ, adaylık kararının Mansur Yavaş'ın takdirinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Eğer bir aday Türkiye'yi ayağa kaldıracak ise çıkacak örgütlenmesini yapacak bu da kolay bir şey değil zamana ihtiyaç var. Biz buradan çağrımızı yapıyoruz. Takdir Sayın Yavaş'ındır. Biz Zafer Partisi olarak şunu ifade edelim Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız bu adaylığın. Eğer aday olmaz ise ve adı geçen isimlerden birisi aday çıkarsa o zaman Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri de vatanseverleri milliyetçileri adaysız bırakmazlar. Türkiye'yi iki aday arasında sıkıştırmayız."