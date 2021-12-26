Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı oyunu elinde patladı! Bizzat kendisi talep etmiş! İnsanlar açken ayıp değil mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ algı yaratmaya çalıştı ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 600 vekilin bilgisayarının değiştirildiğini belirten ve "İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama" diyen Özdağ'ın oyunu elinde patladı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Twitter hesabından bilgisayarının fotoğrafını çekerek, "Günaydın Türk halkı, işte, çarşıda, pazarda, kahvede, okulda her nerede iseniz. Bu sabah TBMM’de basın toplantısı İçin odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka porsiyon küçült derken bu yapılmaz" ifadelerini kullandığı bir paylaşıma yer veren Özdağ'ın kendi talebiyle bilgisayarının değiştirildiği ortaya çıktı.