Zafer Partisi'nde 29 Ekim paylaşımı kriz yarattı! Ümit Özdağ'ın paylaşımı sonrası o isim istifasını sundu!

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atatürk'e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak zavallılardır. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı gösterin! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerine yer vermişti.

Atatürk'e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak zavallılardır.

Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı gösterin!

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!#CumhuriyetinZaferi pic.twitter.com/dRXr5nEDJ1 — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 28, 2022