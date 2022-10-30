Zafer Partisi'nde 29 Ekim paylaşımı kriz yarattı! Ümit Özdağ'ın paylaşımı sonrası o isim istifasını sundu!

Zafer Partisi Genel Kurulu Üyesi Mustafa Arabul, parti genel başkanı Ümit Özdağ'ın 29 Ekim dolayısıyla paylaştığı video sonrası istifasını sundu.

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Zafer Partisi'nde 29 Ekim paylaşımı kriz yarattı! Ümit Özdağ'ın paylaşımı sonrası o isim istifasını sundu! 1

Sık sık ırkçı paylaşımları ile gündeme gelen Ümit Özdağ bu sefer de ehli sünnet cemaatini ve hocalarını hedef aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaşımı yapan Özdağ'ın o gönderisi sonrası parti gene kurul üyesi Mustafa Arabul'dan flaş bir hamle geldi.

Zafer Partisi'nde 29 Ekim paylaşımı kriz yarattı! Ümit Özdağ'ın paylaşımı sonrası o isim istifasını sundu! 2

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atatürk'e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak zavallılardır. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı gösterin! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerine yer vermişti.

Zafer Partisi'nde 29 Ekim paylaşımı kriz yarattı! Ümit Özdağ'ın paylaşımı sonrası o isim istifasını sundu! 3

Söz konusu paylaşım sonrası Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi Mustafa Arabul, Cübbeli Ahmet'e haksızlık yapıldığını belirterek partiden istifa etti.

Arabul'un "Benim İsmailağa Cemaati'yle bir bağlantı yok. Gönül bağım var sadece. İstifa dilekçem hazır, bugün ya da yarın kamuoyuna duyuracağım" dediği öğrenildi.

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