Zafer Şahin'den çarpıcı yazı! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın eşinin kuzeninin İBB'den üç maaş aldığını iddia etti

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, yayımlanan köşe yazısında, hangi partiden olursa olsun, iki, üç maaş alınmasına karşı olduğunu belirterek" Toplum vicdanı bu meseleden çok rahatsız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın eşinin kuzeni olan Eren Sönmez'in İBB'den üç maaş aldığını belirten Şahin, bu konunun Salıcı'nın her yerde önüne çıkabileceğini ifade etti.

Zafer Şahin yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Sönmez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyor. Bir maaş buradan alıyor. Kendisi öylesine çok yönlü bir insan ki İSYÖN A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş.’de de yönetim kurulu üyesi olarak 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyor. Çok şanslısın İstanbul. Tabii iki maaş da bu üyeliklerden cebine giriyor. E olacak o kadar...

Kim bu Eren Sönmez? CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın eşinin kuzeni!

Salıcı başarılı bir siyasetçi. Gelecekte CHP’de daha farklı pozisyonlarda olma ihtimali var. Ama bu kuzen olayı sıkıntılı. Her yerde karşısına çıkarırlar bu meseleyi."