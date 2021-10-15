Gülben Ergen sargılı ayağıyla durmak bilmiyor! Son paylaşımı dikkat çekti! "Neden böyle dağınık?"İbrahim Tatlıses'ten gelini Yasemin Şefkatli'ye göz kamaştırıcı hadiye! 'Altın kemer' taktı!Bakan Derya Yanık duyurdu: Belge toplama devri son buluyor! Sosyal yardım başvuruları e- Devlet'ten alınacakFenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Adana il milli eğitim müdürü Veysel Durgun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Veysel Durgun neden gözaltına alındı?Alımcı ne demek, TDK'ya göre Alımcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Galatasaray - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak!Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Talihli belli oldu! Magnum çekiliş sonucu 2021 | Magnum yedek talihliler listesi 2021
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Zafer Şahin'den çarpıcı yazı! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın eşinin kuzeninin İBB'den üç maaş aldığını iddia etti

Zafer Şahin'den çarpıcı yazı! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın eşinin kuzeninin İBB'den üç maaş aldığını iddia etti

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın eşinin kuzeni olan Eren Sönmez'in İBB'den 3 maaş aldığını iddia etti.

Zafer Şahin'den çarpıcı yazı! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın eşinin kuzeninin İBB'den üç maaş aldığını iddia etti

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, yayımlanan köşe yazısında, hangi partiden olursa olsun, iki, üç maaş alınmasına karşı olduğunu belirterek"  Toplum vicdanı bu meseleden çok rahatsız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın eşinin kuzeni olan Eren Sönmez'in İBB'den üç maaş aldığını belirten Şahin, bu konunun Salıcı'nın her yerde önüne çıkabileceğini ifade etti. 

Zafer Şahin skandalı tek tek yazdı! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın eşinin kuzeninin İBB'den üç maaş aldığını iddia etti

Zafer Şahin yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Sönmez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyor. Bir maaş buradan alıyor. Kendisi öylesine çok yönlü bir insan ki İSYÖN A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş.’de de yönetim kurulu üyesi olarak 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyor. Çok şanslısın İstanbul. Tabii iki maaş da bu üyeliklerden cebine giriyor. E olacak o kadar...

Kim bu Eren Sönmez? CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın eşinin kuzeni!

Salıcı başarılı bir siyasetçi. Gelecekte CHP’de daha farklı pozisyonlarda olma ihtimali var. Ama bu kuzen olayı sıkıntılı. Her yerde karşısına çıkarırlar bu meseleyi."

Zafer Şahin skandalı tek tek yazdı! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın eşinin kuzeninin İBB'den üç maaş aldığını iddia etti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT