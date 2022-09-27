Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı bulunmazken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ön plana atmaya devam ediyor. Çıktığı programlarda birçok vaat veren Kılıçdaroğlu altılı masadan isminin çıkması için çabalarken bir yandan da CHP'nin akıbetini düşünüyor. Bu durumu köşe yazısında değerlendiren Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda emin adımlarla yolunda ilerlediğini ifade ederek, "Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu sadece ortaklarını değil partisini de şaşırtmaya devam ediyor. Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra CHP Genel Başkanlığına devam edeceği ve milletvekili listesini bizzat yapacağı kulislerde konuşulmaya başladı." dedi.

"ADAMIN KAFASINDA BİLDİĞİNİZ PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI MODELİ VAR"

Şahin yazısına şöyle devam etti:

"Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan’ı “Tek adam” söylemiyle eleştiren Kemal Bey’deki parti içi iktidar hırsına bakar mısınız? Her gün masadaki ortaklarıyla beraber Türkiye’yi birlikte yöneteceklerini söyleyen adamın kafasında bildiğiniz Partili Cumhurbaşkanlığı modeli var!

Efendim CHP’nin dinamikleri buna izin vermez. Geçiniz… Kemal Bey parti içi iktidar yarışlarında çizgi roman kahramanı Fantom gibi 10 kaplan gücünde olduğunu defalarca ispatlamış bir lider. Geride kalan 12 yılda kendisine rakip olma, sorun çıkarma potansiyeli olan kim varsa hepsini tasfiye etmedi mi?"

Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...

"CHP'Lİ VEKİLLER MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDE OLMAYABİLİR"

Şahin edindiği kulis bilgilerine göre mevcut MYK üyelerinin milletvekili listesinde olmayacağını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Son bir kulis… CHP’nin mevcut MYK üyeleri milletvekili listesinde olmayabilir. Partinin liderinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir ortamda MYK üyeleri doğal bakan adayıdır. Bakanlar da Meclis dışından atandığına göre vekillik için ısrar eden MYK üyesi Kemal Bey’in seçimi alacağına inanmıyor demektir ki… Kimse seçim öncesinde böyle bir görüntü vermeye, Kılıçdaroğlu’nu karşısına almaya cesaret edemez.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tecrübeli bir siyasetçi olarak bu tehlikeyi görmüş ve gardını şimdiden almış. Altay, hedefini TBMM Başkanlığı olarak ilan etmiş.

Bir taşla iki kuş birden vurmak böyle bir şey işte…"

Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...

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