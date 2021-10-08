Zağar ne demek, TDK'ya göre Zağar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zağar ne demek? Zağar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zağar kelimesi. Peki zağar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zağar nedir, zağar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Zağar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Zağar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ZAĞAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zağar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zağar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir cins çoban köpeği



ZAĞAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Azarlanmış bir zağar sümsüklüğüyle otelime kapandım.

