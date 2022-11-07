Zahire isminin anlamı nedir, Zahire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zahire isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zahire ismi ne demek, Zahire ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zahire isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Zahire İsminin anlamı nedir? TDK Zahire anlamı:

Zahire ismi Türk Dil Kurumunda Belli, açık, parlak.Taşkın, coşmuş gibi birçok anlamda tanımlanmaktadır.

Zahire İsmi Kuranda geçiyor mu?

Zahire ismi Kuran-ı Kerim'de geçmektedir.

Zahire isminin kökeni:

Zahire ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 2229 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Zahire isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Zahire isminin rengi:

Morsalkım

Zahire ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Zahire isminin Harf Analizi Nedir ?

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Zahire ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

E : İletişim, duygusal karışık

Zahire isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zahire ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

A : 1

H : 10

İ : 12

R : 21

E : 6

= 79 – Zahire İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

Zahire isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zahire ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zahire isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z: 8 A: 1 H: 8 İ: 9 R: 9 E: 5 = 40

4 + 0 = 4 Kader sayısıdır

Zahire isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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