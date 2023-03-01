Zaid Al Hussaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Al Hussaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaid Al Hussaini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zaid Al Hussaini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zaid Al Hussaini 7 Haziran 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Irak uyrukludur.Gerçek adı da زيد الحسيني şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zaid Al Hussaini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Zaid Al Hussaini'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Zaid Al Hussaini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zaid Al Hussaini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Chal. St. Peter
1 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz
14 Ağustos 2018 yılında Derby U23
23 Kasım 2018 yılında Gloucester
26 Aralık 2018 yılında Derby U23
8 Mart 2019 yılında Potters Bar
1 Temmuz 2019 yılında Hampton & Rich.
1 Ekim 2019 yılında Staines Town FC
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ağustos 2020 yılında Crawley Town
4 Aralık 2020 yılında Weymouth FC
4 Ocak 2021 yılında Crawley Town
5 Kasım 2021 yılında Chelmsford
5 Aralık 2021 yılında Crawley Town
25 Mart 2022 yılında Chippenham
31 Mayıs 2022 yılında Crawley Town
8 Kasım 2022 yılında Maidstone
8 Aralık 2022 yılında Crawley Town
Zaid Al Hussaini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zaid Al Hussaini şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.