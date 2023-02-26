Zaid Patel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Patel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaid Patel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaid Patel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zaid Patel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Patel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaid Patel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Patel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaid Patel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaid Patel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaid Patel 4 Ocak 1994 tarihinde Azaadville, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Muhammad Zaid Patel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaid Patel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zaid Patel'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaid Patel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaid Patel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Zaid Patel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaid Patel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bidvest Wits FC

29 Ocak 2013 yılında Black Aces

30 Haziran 2013 yılında Bidvest Wits FC

23 Ocak 2014 yılında FS Stars

30 Haziran 2014 yılında Bidvest Wits FC

27 Ağustos 2014 yılında All Stars

30 Haziran 2015 yılında Bidvest Wits FC

28 Ağustos 2015 yılında Chippa United

1 Ocak 2016 yılında AmaZulu FC

31 Ağustos 2016 yılında Stellenbosch FC

7 Ağustos 2017 yılında Witbank Spurs

14 Ağustos 2018 yılında TS Galaxy FC

1 Temmuz 2020 yılında Málaga Acad.

1 Ocak 2021 yılında Loja CD

15 Temmuz 2021 yılında Marumo

Zaid Patel kimdir

Zaid Patel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaid Patel şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Azaadville United, CRC Football Club (Malaysia), Bidvest Wits Youth Academy

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Zaid Patel nereli

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