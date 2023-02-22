Zaidu Mohd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaidu Mohd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zaidu Mohd kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaidu Mohd ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.