Zaidu Mohd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaidu Mohd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaidu Mohd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zaidu Mohd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zaidu Mohd {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zaidu Mohd Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Zaidu Mohd'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zaidu Mohd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zaidu Mohd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zaidu Mohd şuan Doma United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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