Zaine Francis Angol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaine Francis Angol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaine Francis Angol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaine Francis Angol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zaine Francis Angol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaine Francis Angol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaine Francis Angol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaine Francis Angol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaine Francis Angol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaine Francis Angol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaine Francis Angol 30 Haziran 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Antigua ve Barbuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Zaine Sebastian Francis-Angol şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaine Francis Angol Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaine Francis Angol, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zaine Francis Angol'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zaine Francis Angol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaine Francis Angol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Zaine Francis Angol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaine Francis Angol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2011 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2012 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2015 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2017 yılında Fylde

13 Temmuz 2019 yılında Accrington St.

2 Eylül 2020 yılında Boreham Wood

22 Nisan 2021 yılında Hartlepool Utd.

24 Mart 2022 yılında Stockport

31 Mayıs 2022 yılında Hartlepool Utd.

2 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic

Zaine Francis Angol kimdir

Zaine Francis Angol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaine Francis Angol şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Afewee Academy (Brixton, South London), Tottenham Hotspur

Zaine Francis Angol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Antigua ve Barbuda takımında 6 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zaine Francis Angol nereli

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