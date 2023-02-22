Zakari Boyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakari Boyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakari Boyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zakari Boyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zakari Boyi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zakari Boyi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Zakari Boyi'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zakari Boyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zakari Boyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zakari Boyi şuan Doma United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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