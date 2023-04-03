Zakaria Amallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Amallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Amallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zakaria Amallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zakaria Amallah 31 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zakaria Amallah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Zakaria Amallah'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Zakaria Amallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zakaria Amallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında ADO U17
1 Temmuz 2019 yılında ADO U19
1 Temmuz 2020 yılında ADO U21
Zakaria Amallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zakaria Amallah şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?DSO, ADO Den Haag
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.