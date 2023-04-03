Zakaria Amallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Amallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zakaria Amallah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zakaria Amallah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.