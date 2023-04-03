Zakaria Touinsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Touinsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zakaria Touinsi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zakaria Touinsi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.