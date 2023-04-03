Zakaria Touinsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Touinsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Touinsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zakaria Touinsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zakaria Touinsi 28 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zakaria Touinsi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MAS Fes Reserve futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Zakaria Touinsi'nin MAS Fes Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zakaria Touinsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zakaria Touinsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zakaria Touinsi şuan MAS Fes Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.