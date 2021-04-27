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Zaki isminin anlamı nedir, Zaki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Zaki isminin anlamı; pak, katışıksız, saf, temiz demektir. Bu içeriğimizde Zaki isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Zaki isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Zaki isminin anlamı nedir, Zaki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zaki isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zaki ismi ne demek, Zaki ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zaki isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zaki İsminin anlamı nedir? TDK Zaki anlamı:

Zaki ismi Türk Dil Kurumu'nda anlamı bulunmamaktadır.

Zaki İsmi Kuranda geçiyor mu?

Zaki ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Zaki isminin kökeni:

Zaki ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Zaki isminde kimse bulunmamaktadır.

Zaki isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Zaki isminin rengi:

Sarı

Zaki ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Zaki isminin Harf Analizi Nedir ?

Zaki ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Zaki isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zaki ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

A : 1

K : 14

İ : 12

= 56 Zaki İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

Zaki ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zaki isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Zaki isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Z: 8   A: 1   K: 2   İ: 9 = 20

2 0 = 2 Kader sayısıdır

Zaki isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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