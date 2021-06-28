Zakkum, ıhlamur, çınar ve erguvan ağaçları... Pendik yeşile bürünüyor

Pendik'te ferah yaşam alanları genişliyor. Yeşil alan sayısının arttırılması için ekipler yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda yeşillendirme ve ağaç dikme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kent genelindeki park sayıları artarken bir yandan da belediye ekipleri yeni açılan yolların kenarlarına ağaç dikip uygun alanlarda peyzaj düzenlemesi yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Velibaba-Tersane Bağlantı Yolu Alternatif Yolu gibi yapımı devam eden yol açma çalışmalarında ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Ekipler yeni yolların kenarlarına zakkum, ıhlamur, çınar ve erguvan ağaçları dikiyor. Ayrıca uygun olan alanlara da hatme gibi süs bitkileri dikerek peyzaj alanları oluşturuyor. Yaz boyu sürecek “yeşillendirme” çalışmasıyla hem yollar güzelleşiyor hem de araçlardan kaynaklı egzoz kirliliğinin önüne geçiliyor.