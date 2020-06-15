Zalim İstanbul 38. bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Hafta içi her Pazartesi ekranlara gelen heyecan dolu dizinin son bölümünde yaşananlar izleyici ekran başına kilitlemişti. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Agah'ın ölümü ile sarsılan Cenk, ne yapacağını bilemez. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümde neler yaşanacak? 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 38. bölüm tek parça izle

ZALİM İSTANBUL 38.BÖLÜM İZLE

Zalim İstanbul 38. yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Agah'ın ölümü ile sarsılan Cenk, geçmişi ile ilgili büyük hezeyanlar içindedir. Şeniz'i hayatını yıkmak ile suçlayan Cenk, gerçek babası olarak sadece Agah'ı kabul edeceğini söyler. Cenk bu dertler ile boğuşurken bir taraftan da Ceren ile uğraşmaktadır.

Ceren ise verdiği bu savaşı kazandığını düşünür. Ancak Şeniz, Ceren'e bu mutluluğu yaşatmamaya kararlıdır. Cenk ne yapacağını bilemez halde, aklından geçen kötü düşünceler ile oradan oraya savrulmaktadır. Cenk kendi sınırlarına dayanmıştır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 15 Haziran Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandı zaman haberimizden fragmana ulaşabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

8 Haziran 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 37. Bölümünde Ceren, DNA raporunu herkese göndererek ortalığı duman ediyor!

Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.

Zalim İstanbul yeni bölümleriyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!