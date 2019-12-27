Zalim İstanbul'un oyuncuları Simay Barlas İdris Nebi Taşkan birlikte yakaladı

Reytinglerde başarılı sonuç elde eden Zalim İstanbul dizisinin oyuncuları geçtiğimiz gün Bakırköy'deki bir kafede samimi şekilde görüntülendi.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Dizide iki sevgiliyi oynayan genç oyunların aşkı gerçek oldu. Aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, bir kafeye ayrı ayrı gelerek kafenin sakin bir köşesinde oturdu. Kucaklaşan ikiliden Barlas, bir ara kafasını sevgilisinin omzuna koydu. Magazinciler Birliği muhabirlerinin objektifine yakalanan ve samimi görüntüler sergileyen ikilinin yeni aşkları belgelenmiş oldu. Daha sonra mekanda ayrı ayrı çıkan ikili, bir taksiye binerek uzaklaştı.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Barlas, ilk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşadı. Simay Barlas, Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde de yer aldı. Genç oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterine hayat veriyor.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

İdris Nebi Taşkan, 18 Ağustos 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Profesyonel basketbolcu olan İdris Nebi Taşkan, oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşayan oyuncu, daha sonra Poyraz Karayel de yer aldı. Oyuncu ilk başrolünü ise Arkadaşlar İyidir dizisinde yaptı. İdris Nebi Taşkan şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Civan karakterine hayat veriyor.