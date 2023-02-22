Zalli Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalli Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zalli Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zalli Abdullahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.