Zalli Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalli Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalli Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zalli Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zalli Abdullahi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zalli Abdullahi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Zalli Abdullahi'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zalli Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zalli Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zalli Abdullahi şuan Doma United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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