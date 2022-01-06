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Zaman isminin anlamı nedir, Zaman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Zaman isminin anlamı; Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Zaman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Zaman isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Zaman isminin anlamı nedir, Zaman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zaman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zaman ismi ne demek, Zaman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zaman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zaman İsminin anlamı nedir? TDK Zaman anlamı:

Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit anlamına gelmektedir.

Zaman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

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Zaman isminin kökeni: 

Zaman ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Zaman ismini kullanan 454 kişi bulunmaktadır.

Zaman isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Zaman isminin rengi:

Bordo 

Zaman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Zaman isminin Harf Analizi Nedir ?

Zaman ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
Z : Araştırmacı/zeki, fedakar
A : Öncü, lider, mantıklı
M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç
A : Öncü, lider, mantıklı
N : Sağduyulu, utangaç

Zaman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zaman ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
Z : 29
A : 1
M : 16
A : 1
N : 17
= 64 – Zaman İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

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Zaman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zaman ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zaman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
Z: 8   A: 1   M: 4   A: 1   N: 5 = 19
1 +  9 = 10 Kader sayısıdır

Zaman isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

 

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Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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