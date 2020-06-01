Zamanında Çin'i eleştirmişti: Aynı duruma düşen ABD ile çok fena dalga geçtiler!

Yakın bir zamanda Hong Kong'taki olaylarda açık açık Çin'in karşısında duran ABD ile sosyal medyada dalga geçtiler.

Hong Kong’taki gösteriler sırasında Çin’i eleştiren ABD, hem ülke içinde hem de diplomatik açıdan zor bir ikilemde kaldı. Hong Kong’taki gösterilerde Çin karşıtı bir tutum sergileyerek protestocuları destekleyen ABD’yi eleştirmek için Çinli ve Rus yetkililer adeta sıraya girdi.

ÇİNLİ DİPLOMAT PAYLAŞTI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Floyd’un ölmeden önce söylediği son söz olan “Nefes alamıyorum” sözünü Twitter’dan yazarak, ABD’li mevkidaşı Morgan Ortagus’un Hong Kong’taki gösteriler devam ederken protestoculara şiddet uygulanmasını eleştirdiği mesajını paylaştı.

Çinli diplomat, George Floyd’un son sözü olan “Nefes alamıyorum” yazarak mesaj verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın bir diğer sözcüsü Lijian Zhao da çok sayıda mesajı Twitter’da takipçileriyle paylaşırken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler temsilcisinin yardımcısı Dmitry Polyanskiy’nin, “ABD, Hong Kong’ta Çin’in haklarını korumak ve barış ve düzen sağlamak için müdahale etmesini eleştirirken kendi ülkesinde neden kalabalıkları şiddet kullanarak dağıtmaya çalışıyor. Burada çifte standart vardır” sözlerini paylaştı.