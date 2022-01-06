2022 Türk Hava Kurumu Üni. Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2057105712022 Türk Hava Kurumu Üni. Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2057105532022 Türk Hava Kurumu Üni. Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710544Zambır ne demek, TDK'ya göre Zambır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Askospor ne demek, TDK'ya göre Askospor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Erhan Göçmez kimdir? | İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez ne dedi?Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (4-2 penaltılar) | MAÇ SONUCU2022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410441Ahlaksızlığın böylesi! İYİ Partili Yöneticiden AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözlerABD, Philadelphia'da feci yangın: 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Zambır ne demek, TDK'ya göre Zambır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zambır ne demek, TDK'ya göre Zambır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zambır kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zambır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zambır nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zambır kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zambır ne demek, TDK'ya göre Zambır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zambır ne demek? Zambır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zambır kelimesi. Peki zambır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zambır nedir, zambır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZAMBIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zambır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zambır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalım

ZAMBIR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zambırından geçilmemek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT