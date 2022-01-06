Zambır ne demek, TDK'ya göre Zambır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zambır ne demek? Zambır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zambır kelimesi. Peki zambır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zambır nedir, zambır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZAMBIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zambır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zambır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalım



ZAMBIR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zambırından geçilmemek

