Zambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zambiya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Zambiya ya da resmî adıyla Zambiya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güney bölümünde denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülke Zambiya ismi ile bağımsızlığını kazanmadan önce Kuzey Rodezya adı ile 1924 yılına kadar Birleşik Krallık sömürgesi olmuş ve bu tarihten sonra da Birleşik Krallık'ın himayesi altına girmiştir.
Zambiya'nın Başkenti?
“Lusaka” şehri Zambiya'nın başkentidir.
Zambiya'nın Para Birimi Nedir?
“Kwacha” Zambiya'nın para birimidir.
Zambiya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Zambiya'nın telefon alan kodu : + 260
Zambiya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Zambiya
Zambiya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Lusaka
Zambiya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Zambia
Zambiya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Lusaka
Zambiya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce