Zambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zambiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Zambiya ya da resmî adıyla Zambiya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güney bölümünde denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülke Zambiya ismi ile bağımsızlığını kazanmadan önce Kuzey Rodezya adı ile 1924 yılına kadar Birleşik Krallık sömürgesi olmuş ve bu tarihten sonra da Birleşik Krallık'ın himayesi altına girmiştir.

Zambiya'nın Başkenti?

“Lusaka” şehri Zambiya'nın başkentidir.

Zambiya'nın Para Birimi Nedir?

“Kwacha” Zambiya'nın para birimidir.

Zambiya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Zambiya'nın telefon alan kodu : + 260

Zambiya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Zambiya

Zambiya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Lusaka

Zambiya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Zambia

Zambiya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Lusaka

Zambiya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Zambiya'nın Bayrağı Nasıldır?