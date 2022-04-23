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Zamir ne demek, TDK'ya göre Zamir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zamir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zamir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zamir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zamir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zamir ne demek, TDK'ya göre Zamir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zamir ne demek? Zamir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zamir kelimesi. Peki zamir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zamir nedir, zamir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZAMİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zamir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zamir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zamir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl
- İçyüz

ZAMİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onu ya insana verilen özel adla ya da adın yerini tutan bir zamirle gösterir.
- Bu sözüyle zamirini dışa vurmuş oldu.

ZAMİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- belgisiz zamir, dönüşlü zamir, belirsizlik zamiri, gösterme zamiri, işaret zamiri, kişi zamiri, soru zamiri, şahıs zamiri

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