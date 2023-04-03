Zan Strojnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Strojnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Strojnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zan Strojnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zan Strojnik {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zan Strojnik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Zan Strojnik'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zan Strojnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zan Strojnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zan Strojnik şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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