Zane Banton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zane Banton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zane Banton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zane Banton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zane Banton 23 Mayıs 1996 tarihinde Stevenage şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zane Banton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Zane Banton'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zane Banton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zane Banton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.
Zane Banton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Zane Banton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Mart 2014 yılında Concord Rangers
5 Nisan 2014 yılında Luton U18
1 Temmuz 2014 yılında Luton
8 Ağustos 2014 yılında Biggleswade Town
30 Ekim 2014 yılında Luton
31 Ekim 2014 yılında Hemel
29 Kasım 2014 yılında Luton
2 Ocak 2015 yılında Hemel
31 Mayıs 2015 yılında Luton
21 Eylül 2015 yılında Boreham Wood
19 Ekim 2015 yılında Luton
9 Aralık 2015 yılında Hemel
9 Ocak 2016 yılında Luton
27 Mart 2017 yılında St. Albans City
27 Nisan 2017 yılında Luton
1 Temmuz 2017 yılında St. Albans City
Zane Banton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zane Banton şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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