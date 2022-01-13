Zangoç ne demek, TDK'ya göre Zangoç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zangoç ne demek? Zangoç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zangoç kelimesi. Peki zangoç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zangoç nedir, zangoç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZANGOÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zangoç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zangoç kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre zangoç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse

