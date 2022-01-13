13 Ocak 2022 Perşembe günün spor manşetleri | Fenerbahçe'de ikinci kez İsmail Kartal dönemi!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 13 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama2022 Başkent Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690497Tottenham Hotspur 1–0 Chelsea | Maç SonucuSamet isminin anlamı nedir, Samet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mazen isminin anlamı nedir, Mazen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?El Classico'da zafer Real Madrid'in! Barcelona 2-3 Real Madrid | Maç SonucuBatun isminin anlamı nedir, Batun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yalkı isminin anlamı nedir, Yalkı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Inter, Super Kupa'nın sahibi! Inter 2–1 Juventus | Maç sonucu
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Zangoç ne demek, TDK'ya göre Zangoç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zangoç ne demek, TDK'ya göre Zangoç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zangoç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zangoç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zangoç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zangoç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zangoç ne demek, TDK'ya göre Zangoç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zangoç ne demek? Zangoç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zangoç kelimesi. Peki zangoç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zangoç nedir, zangoç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZANGOÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zangoç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zangoç kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre zangoç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT